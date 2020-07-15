 

Турецкий бизнес отреагировал на возобновление авиасообщения с Россией

15.07.2020, 19:53, Новости дня

Турецкий туристический сектор давно ожидал решения о возобновлении авиасообщения с Россией, сообщил глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя.

«Заявление министра транспорта Турции о возобновлении полетов в Россию – очень важный шаг и давно ожидаемое решение для всего туристического сектора. Россия, откуда к нам приезжает больше всего гостей, имеет стратегическую важность для отрасли и является локомотивом для развития туризма на Средиземном и Эгейском морях. Мы готовы сделать все, чтобы российские путешественники возвращались из Турции с прекрасными воспоминаниями», – сказал РИА «Новости» Баглыкайя.

В среду Турция заявила о возобновлении авиасообщения с Россией.

Перед этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти на данный момент не принимали решений относительно полного открытия границ для въезда в страну иностранцев.

Посольство РФ положительно отозвалось о принятых Анкарой в туристической отрасли мерах, направленных на борьбу с коронавирусом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.05 / Рубль снизился к доллару

30.06 / Аскольд Запашный объяснил причину разорения Cirque du Soleil

15.05 / Глава Минобрнауки: новый учебный год вузы начнут как обычно

14.07 / В Харькове женщина задушила 10-летнего сына и перерезала себе вены – полиция

13.06 / Обращение Ефремова: Конец, нет уже больше никакого Ефремова

26.05 / Apple зарегистрировала представительство в Украине

11.07 / Названы самые востребованные профессии в условиях коронавируса

08.06 / Генсек НАТО: мы будем стремиться к улучшению отношений с Россией 

01.07 / Зеленский поручил подготовить концепцию революционной судебной реформы – Саакашвили

24.05 / Аксенов назвал условие для начала курортного сезона в Крыму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска