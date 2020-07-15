Турецкий бизнес отреагировал на возобновление авиасообщения с Россией

15.07.2020, 19:53, Новости дня

Турецкий туристический сектор давно ожидал решения о возобновлении авиасообщения с Россией, сообщил глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя.

«Заявление министра транспорта Турции о возобновлении полетов в Россию – очень важный шаг и давно ожидаемое решение для всего туристического сектора. Россия, откуда к нам приезжает больше всего гостей, имеет стратегическую важность для отрасли и является локомотивом для развития туризма на Средиземном и Эгейском морях. Мы готовы сделать все, чтобы российские путешественники возвращались из Турции с прекрасными воспоминаниями», – сказал РИА «Новости» Баглыкайя.

В среду Турция заявила о возобновлении авиасообщения с Россией.

Перед этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти на данный момент не принимали решений относительно полного открытия границ для въезда в страну иностранцев.

Посольство РФ положительно отозвалось о принятых Анкарой в туристической отрасли мерах, направленных на борьбу с коронавирусом.