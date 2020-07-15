Эксперт: Обращением в Генпрокуратуру движение «Голос» пытается спасти свою репутацию на Западе

15.07.2020, 19:53, Новости дня

Каждый может иметь право защищать свои честь и достоинство, но непонятно, как можно подорвать репутацию юридически не существующего движения «Голос». Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев. Так он оценил жалобу «Голоса» в Генпрокуратуру на журналистов, якобы «распространяющих порочащие сведения» о движении.

Когда вопрос переходит из бытовой плоскости в юридическую, выясняется, что такого движения, как «Голос», попросту не существует, отмечает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Каждый имеет право защищать свои честь и достоинство. Но когда у движения нет ни регистрации, ни счетов – ничего того, что нужно юридическому лицу, что тогда тут собственно защищать? – задается вопросом политолог. – В противном случае, иск должен быть составлен по-другому. Его надо подавать не от движения «Голос», а от конкретной личности».

Напомним, накануне движение «Голос» обратилось в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку «по фактам распространения федеральными средствами массовой информации заведомо ложных сведений, подрывающих репутацию движения «Голос» и порочащих честь и достоинство его участников (128.1 УК РФ).

Удивляет закономерность, подчеркивает эксперт, что движение «Голос» возникает из ниоткуда каждый раз исключительно перед выборами и начинает обсуждать вдруг вопрос своей деловой репутации. «Честь и достоинство у каждого своя, тут не мне судить, но как можно говорить о деловой репутации организации, которой нет? Кроме того, чем их оскорбили? Им мешали работать? Какую репутацию движения «Голос» подорвали и перед кем?», – недоумевает Журавлев.

«Многие люди о существовании «Голоса» узнают из новости о поданной этим движением жалобе. Мне кажется, обращение в прокуратуру – это элемент пиара. Утверждать этого я не могу, это лишь мое мнение, но именно так ситуация и выглядит», – полагает Журавлев.

Есть еще одно обстоятельство, добавляет эксперт. «Если бы «Голос» действительно выявил какие-то нарушения в голосования по конституционным поправкам, не было бы сейчас никакого обращения в Генпрокуратуру. Все было бы тихо. Но поскольку выявить ничего не удалось, им задают вопрос, а чем вы вообще там занимались? И этот иск стал, видимо, попыткой сохранить репутацию в глазах их западных друзей, назовем их так», – считает политолог.

«Что бы они сейчас говорили, если бы они не подали жалобу? Кто бы их стал сейчас слушать? А так – есть информационный повод, и западная пресса охотно его подхватит», – предположил Журавлев.

Как сообщило в среду РАПСИ, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод сообщил, что движение «Голос» распространяет в Сети видеоролик, с помощью которого вновь пытается реанимировать претензии, которые уже были ранее убедительно раскритикованы правоведами и общественниками. По мнению собеседника, видеоролик направлен на отрицание результатов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ и способов его проведения.

Напомним, движение «Голос» неоднократно было уличено в распространении фейковой информации. Так, «Голос» утверждал, что во время голосования по поправкам в Конституцию в Москве на участке №401 якобы могли быть подменены бюллетени в результате вскрытия сейфа. Мосгоризбирком оперативно проверил и опроверг данную информацию.

Ранее представители Общественной палаты России сообщили о поимке наблюдателя от движения «Голос» с поддельным протоколом голосования по поправкам в Конституции. «Голос» также уличали в создании фейков на «Карте нарушений на выборах» в первый же день голосования.