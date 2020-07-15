Белоруссия отменила карантин для въезжающих из России

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15.07.2020, 19:48, Новости дня

Белоруссия отменила двухнедельный карантин для прибывающих из России, который был введен в ходе борьбы с распространением коронавируса, сообщил минздрав страны.

«Минздрав Белоруссии продолжает актуализацию перечня стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. (…) 15 июля из перечня дополнительно исключена Российская Федерация», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Министерство пояснило, что лица, прибывшие из России, теперь «не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия» в страну.

Во вторник глава белорусского правительства Роман Головченко по итогам встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным сообщил, что РФ и Белоруссия в скором времени восстановят транспортное сообщение.



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