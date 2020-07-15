 

Захарова назвала санкции США методом нечистоплотной конкуренции

15.07.2020, 19:48, Новости дня

Соединенные Штаты используют политическое давление в целях нечистоплотной конкуренции, расширяя санкции на «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это использование политического давления в целях нечистоплотной конкуренции. Показатель слабости американской системы. Кроме силовых приемов, эффективно действующих инструментов нет», – передает ТАСС ее слова.

Ранее Помпео сообщил, что США опубликовали рекомендации в рамках закона о санкциях против России, включив в документ «Северный поток – 2» и вторую нитку «Турецкого потока».

Также он заявил, что Соединенные Штаты должны вести переговоры с Россией и «максимизировать» области сотрудничества с ней, отметив, что в ряде областей РФ и США могут сотрудничать.

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что санкции США против «Северного потока – 2» подрывают транснациональное партнерство и призвал использовать парламентскую дискуссию, чтобы вырвать «особо ядовитые зубы» из нового санкционного законопроекта.

Германия также заявила, что готовит на уровне всего Евросоюза ответные меры, если США введут новые санкции против «Северного потока – 2».



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