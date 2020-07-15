Компания Toyota представила обновленную Toyota Camry

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15.07.2020, 19:41, Новости дня

Японская компания Toyota официально представила обновленную модификацию седана Toyota Camry для рынка США.

Автомобиль отличается более продвинутыми системами безопасности Toyota Safety Sense, а также возможностью выбрать седан в более расширенном исполнении и с гибридными установками. Среди новых опций камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, а также распознавание дорожных знаков.

В седане установили 7,9-дюймовый дисплей с расширенными опциями. В максимальной комплектации применили стильную решетку радиатора, а также ряд других продвинутых опций. Гибридная модель получила 2,5-литровый двигатель и электрический агрегат с суммарной мощностью 208 л.с. В топовой версии мощность достигает 301 л.с. 



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