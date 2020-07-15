 

Оператор «Северного потока – 2» отреагировал на угрозы Госдепа

15.07.2020, 19:30, Новости дня

Оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG в курсе заявлений госсекретаря США Майка Помпео о дополнительных санкциях против газопровода, сообщили в компании.

«Усилия, направленные на то, чтобы помешать этой важной работе, отражают явное пренебрежение интересами европейских домохозяйств и промышленности, которые будут платить за газ дополнительные миллиарды, если этот трубопровод не будет построен. Это также является пренебрежением правом Европейского союза определять свое собственное энергетическое будущее. Решения об энергетической политике Евросоюза должны быть оставлены европейцам», – заявили ТАСС в компании.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что госдепартамент опубликовал рекомендации в рамках закона о санкциях против России, включив в документ «Северный поток – 2» и вторую нитку «Турецкого потока».

Американская газета The Wall Street Journal обвиняла Германию в том, что она своим участием в проекте газопровода «Северный поток – 2» поставила собственные экономические интересы выше интересов коллективной безопасности Евросоюза.

По мнению WSJ, позиция ФРГ полезна РФ во время нелегкого этапа, обусловленного пандемией коронавируса и снижением цен на энергоносители.

Во вторник министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин не будет изменять своей позиции в отношении «Северного потока – 2» и хотел бы восстановления стратегических отношений Евросоюза и России.



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