Помпео объявил о расширении антироссийских санкций США на “Северный поток – 2” и “Турецкий поток”

15.07.2020, 19:14, Новости дня

Соединенные Штаты Америки включили “Северный поток – 2” и вторую ветвь “Турецкого потока” в перечень объектов, подпадающих под санкции закона “О противодействии противникам Америки посредством санкций” (CAATSA). Об этом на брифинге 15 июля заявил государственный секретарь Майкл Помпео, сообщает Twitter Государственного департамента США.

Новое положение о CAATSA подразумевает санкции к тем, кто осуществляет инвестиции или ведет любую другую деятельность, связанную с российскими экспортными трубопроводами.

“Это недвусмысленное предостережение для компаний, оказывающих содействие российским проектам: это недопустимо, прекращайте участие немедленно или настанут нежелательные последствия”, – заявил Помпео.

По его словам, “Северный поток – 2” и “Турецкий поток” не являются коммерческими проектами.

“Это ключевые инструменты Кремля для эксплуатации и расширения зависимости Европы от российских энергоносителей. Инструменты, которые подрывают влияние Украины, перекрывая транзит газа через эту важную демократическую страну. Инструменты, которые, в конце концов, подрывают трансатлантическую безопасность”, – сказал глава Госдепа.

США неоднократно вводили против России разного рода экономические ограничения за агрессию против Украины и за вмешательство в американские выборы. Режим санкций в отношении РФ регулируется, в частности, законом “О противодействии противникам Америки посредством санкций” (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.

В декабре 2019 года Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривал введение санкций против российских газопроводов “Турецкий поток” и “Северный поток – 2”. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству “Северного потока – 2” и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики.

30 июня 2020 года Сенат Конгресса США включил новые санкции против газопровода “Северный поток – 2” в проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год.