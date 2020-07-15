 

Рада не будет рассматривать языковой законопроект Бужанского

15.07.2020, 19:14, Новости дня

Законопроект №2362 авторства народного депутата от “Слуги народа” Максима Бужанского о внесении изменений в законы “Об образовании” и “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” не включен в повестку дня заседания Верховной Рады на 16 июля. Об этом говорится на сайте парламента.

Всего в повестке дня на завтра 40 вопросов, языкового законопроекта в плане нет.

16 июля под стенами парламента хотели собраться люди, чтобы не допустить его принятия, напоминает “Украинская правда”.

Бужанский предлагает перенести с 1 сентября 2020 года на 1 сентября 2023-го переход школ, где преподавание сейчас ведется языками национальных меньшинств, на украинский язык обучения. Законопроект, в частности, коснется русскоязычных школ. 

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики 23 июня отклонил этот законопроект. 

На заседании согласительного совета депутатских фракций и групп 13 июля первый заместитель председателя фракции “Слуга народа” Александр Корниенко предложил рассмотреть этот законопроект на текущей пленарной неделе. Спикер Дмитрий Разумков поддержал это предложение; он отметил, что не впервые отклоненный профильным комитетом документ выносится на голосование в сессионный зал.

Группа депутатов от “Слуги народа” 14 июля обнародовала в Facebook заявление, в котором подвергла критике законопроект их коллеги.

15 июля языковой омбудсмен Тарас Кремень призвал парламентариев “проявить политическую мудрость”, не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона №2362.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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