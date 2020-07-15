Трамп назвал своей заслугой отказ Великобритании от оборудования Huawei

15.07.2020, 19:10, Новости дня

Президент США Дональд Трамп назвал своей заслугой принятие премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном решения об исключении китайской компании Huawei из британской сети 5G. Лондон опроверг это утверждение, а Пекин назвал его доказательством того, что решение Великобритании носило политический характер.

Напомним, во вторник Джонсон распорядился, чтобы оборудование Huawei было полностью изъято из британской сети 5G к концу 2027 года.

Вашингтон давно настаивал на таком шаге и продолжает призывать другие европейские страны предпринять аналогичные меры.

«Мы – в значительной степени я сам – убедили многие страны отказаться от оборудования Huawei, поскольку мы считаем, что это большая угроза безопасности», – сказал Трамп журналистам в Розовом саду Белого дома.

«Я отговорил многие страны от его использования: если они хотят вести с нами бизнес, они не могут его использовать. Насколько мне известно, сегодня Великобритания объявила, что не собирается его использовать», – добавил президент.

Великобритания заявила, что решение отказаться от оборудование Huawei мотивировано ее собственными соображениями безопасности и опасениями, что поставки могут быть нарушены в связи с американскими санкциями.

Лондон отрицает, что запрет Huawei обусловлен исключительно усилиями Трампа. Отвечая на вопрос о комментариях американского лидера, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сказал: «Мы ведь все знаем Дональда Трампа».

Китай настаивает, что замечание Трампа доказывает, что решение Джонсона связано с геополитикой, а не с безопасностью.

«Это еще раз демонстрирует, что запреты на Huawei совершенно не связаны с национальной безопасностью. Скорее это очень политизированные манипуляции, – сказала пресс-секретарь министерства иностранных дел КНР Хуа Чунин. – Решение Великобритании отказаться от использования Huawei повредит ее собственным интересам. Мир большой, а Великобритания – относительно небольшая страна».

В то время, как Британия готовится покинуть Европейский Союз, опасения по поводу безопасности оборудования Huawei заставили Джонсона выбрать сторону в глобальном соперничестве между США и Китаем.

Трамп называет Китай главным геополитическим конкурентом США и обвиняет его в несправедливых торговых практиках и сокрытии информации о вспышке нового коронавируса, который он называет «китайской чумой».

Вашингтон и его союзники заявляют, что технологии Huawei могут быть использована для шпионажа в пользу Китая. Сама компания это отрицает.

Великобритания признала, что без оборудования Huawei ей потребуется больше времени для развертывания сетей 5G. Китай предупреждает, что это решение отразится на инвестициях в Великобританию.

«Я бы сказал, что это вызывает не только разочарование, но и досаду», – отметил посол Китая в Лондоне Лю Сяомин