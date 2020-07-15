Американские СМИ написали о российском «оружии будущего»

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15.07.2020, 18:53, Новости дня

Россия разрабатывает «оружие будущего», речь идет об электромагнитной пушке, способной выводить из строя почти все виды электроники, пишет журнал Forbes.

Принцип работы оружия напоминает механизм действия микроволновой печи, передает «Царьград» со ссылкой на статью журнала.

Эта пушка сможет выделять противника и направлять на него электромагнитные волны высокой мощности. На данный момент подобные, но уступающие по силе комплексы могут использоваться для ликвидации беспилотников.

Автор статьи предположил, что оружие сможет обезвреживать целые подразделения в будущем, так как многие страны будут применять роботизированную технику.

В начале июля СМИ сообщали, что максимальная дальность эффективной стрельбы по воздушным целям опытными образцами российских электромагнитных пушек в рамках продолжающихся полигонных испытаний доведена до 10 километров.



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