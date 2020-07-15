Психолог объяснила мотивацию пенсионерки, отлупившей занимающуюся сексом в кустах пару

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15.07.2020, 18:53, Новости дня

Пенсионерка, отшлепавшая доской молодых людей, которые занимались сексом под ее окном, просто хотела наказать ребят, сообщила газете ВЗГЛЯД семейный психолог Наталья Панфилова.

В Ставрополе пенсионерка заметила в кустах под своим окном молодую пару, занимающиеся сексом. Женщина не вытерпела такой наглости, вооружилась доской и отлупила молодых людей. Инцидент сняли на видео, которое разлетелось по соцсетям.

«Такие правонарушители были во все времена. То есть это категория граждан, которой секс в публичных местах доставляет особый драйв, вносит перчинку в отношения. Иногда у таких людей есть реальные психологические проблемы и им нравится заниматься любовью только в случае какой-то опасности. В остальных же случаях, это скорее озорство, из-за которого подростки залезают на чужие участки, дразнят соседских собак и так далее», – говорит Панфилова. Это как попытка посмотреть, что будет, если нарушить границы, продолжает психолог. 

«Что касается реакции пенсионерки, то здесь все очевидно. Женщине на это было просто неприятно смотреть, ее возмутила ситуация, поэтому она и схватила первое, что попалось под руку и отшлепала молодежь как маленьких детей. Не исключено, что ее реакция вызвана «старой школой». Не побежит же она вызывать полицию, ведь молодые люди, пока приедет наряд, уже успеют убежать. А наказать ребят ей все-таки как-то хотелось», – считает Панфилова.

Ранее сочинские полицейские задержали молодых людей, которые занимались сексом на открытом городском пляже. Им грозит до 15 суток по статье о мелком хулиганстве.



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