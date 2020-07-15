 

Производитель мороженого в Дании отказался от слова «эскимо»

15.07.2020, 18:30, Новости дня

Датская компания Hansens Is, которая производит мороженое, сообщила о намерении отказаться от слова «эскимо», которое использовалось в качестве названия одного из ее продуктов, поскольку оно может быть оскорбительным для представителей северных народов, информирует Agence France-Presse.

Компания заявила, что ранее она выступала против того, чтобы менять название эскимо, но после внимательного изучения вопроса решила выбрать более приемлемое название для мороженого, передает РИА «Новости».

Производитель также подчеркнул, что сейчас ведется больше дискуссий, которые касаются «унизительного обращения и неравенства по отношению к национальным меньшинствам и коренным народам».

Напомним, крупные американские бренды Uncle Ben’s и Aunt Jemima решили изменить свои логотипы, на которых изображены афроамериканцы, на фоне антирасистских протестов в США.

Кроме того, американская компания Dreyer’s откажется от «уничижительного» для коренных народов севера названия мороженого Eskimo Pie. В компании заявили, что компания намерена «стать частью решения вопроса расового равенства».

Погромы и протесты, начавшись в США после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда, охватили другие страны. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что убийство Флойда стало символом системного расизма.



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