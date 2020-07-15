В Одессе произошла новая утечка нефтепродуктов с танкера Delfi
15.07.2020, 18:10, Новости дня
В Одессе возле произошла очередная утечка нефтепродуктов с аварийного танкера Delfi, загрязнение морской воды оперативно локализовано силами судовладельца. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба администрации Одесского морского порта на своей странице в Facebook.
“Работники Одесского филиала ГП АМПУ зафиксировали в присутствии инспекторов Государственной экологической инспекции в Одесской области небольшое пятно у судна Delfi. По результатам осмотра инспектором Госэкоинспекции отобраны пробы в районе танкера, о чем составлен соответствующий акт”, – говорится в сообщении.
По информации порта, вероятной причиной загрязнения является ослабление бонового крепления вследствие мощных порывов ветра.
“Для локализации пятна представителем судовладельца приняты необходимые меры. В частности, обработана поверхность морской воды сорбентом (около 100 литров), зафиксировано и закреплено боновое заграждение”, – добавили .
По состоянию на 15.00 загрязнение моря полностью локализовано.
Забруднення біля танкеру «DELFI» локалізовано силами судновласника.Сьогодні, 15.07.2020 р, .працівниками Одеської…
Posted by Адміністрація Одеського морського порту on Kolmapäev, 15. juuli 2020
Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа “Дельфин”, пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, танкер Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).
24 июня в Администрации морских портов Украины заявили, что сроки подъема танкера продлили до 20 июля. Вместе с тем мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что судно смогут убрать не раньше сентября.
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