 

Прилетевших вывозными рейсами россиян обязали соблюдать 14-дневную изоляцию

15.07.2020, 18:08, Новости дня

Прилетевшие вывозными рейсами россияне, а также иностранцы, приезжающие по работе в Россию, должны соблюдать 14-дневную изоляцию, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Анны Поповой.

Прибывшие в Россию вывозными рейсами должны соблюдать 14-дневную изоляцию, а также находиться под меднаблюдением. Москвичи и жители Подмосковья, прибывшие в аэропорты столицы, смогут изолироваться дома, а прибывшие в Москву и региональные аэропорты жители других регионов – в обсерваторах, говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что иностранцы, люди без гражданства, а также иностранцы, приезжающие в Россию на работу, также должны изолироваться на 14 дней. Они должны соблюдать социальную дистанцию не менее 1 метра, в том числе в общественных местах, транспорте за исключением такси.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обновило график вывозных авиарейсов для россиян.

Напомним, в конце июня глава МИД Сергей Лавров назвал число желающих вернуться домой российских граждан. В МИД также отметили рост числа желающих вернуться из США россиян.

В начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин разъяснил, кого вывезут на Родину в первую очередь. Тогда же правительство установило порядок помощи российским гражданам, которые не могут вылететь из-за рубежа.



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