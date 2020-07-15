 

Канье Уэст снялся с президентской гонки в США

15.07.2020, 17:08, Новости дня

Рэп-исполнитель Канье Уэст решил не участвовать в выборах президента Соединенных Штатов в 2020 году, пишут СМИ со ссылкой на представителя музыканта.

«Он снялся», – сказал журналу Intelligencer представитель музыканта Стив Крамер, передает РИА «Новости».

Ранее социологический опрос показал, что по уровню поддержки среди избирателей Канье Уэст сильно уступает Дональду Трампу и Джо Байдену.

5 июля Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США. Близкие к музыканту источники утверждают, что он принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США из-за психического расстройства.



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