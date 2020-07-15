 

У украинской телеведущей в прямом эфире выпал зуб

15.07.2020, 17:08, Новости дня

У телеведущей ТСН на украинском телеканале «1+1» Марички Падалко во время прямого эфира новостей выпал передний зуб, однако женщина быстро сориентировалась и продолжила вести эфир.

В Instagram пользователь с ником ekulka опубликовала фрагмент видео, на котором видно, как у ведущей выпал передний зуб.

«Молодец, что не растерялась, я бы разревелась», – отметила зрительница.

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14 Июл 2020 в 11:19 PDT

Ранее Минздрав сообщил, что самый эффективный способ преодоления стресса – это повышение стрессоустойчивости, и назвал несколько способов борьбы с ним.



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