У украинской телеведущей в прямом эфире выпал зуб
15.07.2020, 17:08, Новости дня
У телеведущей ТСН на украинском телеканале «1+1» Марички Падалко во время прямого эфира новостей выпал передний зуб, однако женщина быстро сориентировалась и продолжила вести эфир.
В Instagram пользователь с ником ekulka опубликовала фрагмент видео, на котором видно, как у ведущей выпал передний зуб.
«Молодец, что не растерялась, я бы разревелась», – отметила зрительница.
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