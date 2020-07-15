 

Зеленский 16 июля представит фракции “Слуги народа” кандидата на пост главы НБУ

15.07.2020, 17:05, Новости дня

16 июля президент Владимир Зеленский представит кандидата на пост главы Национального банка Украины на заседании фракции “Слуги народа”. Об этом “РБК-Украина” сообщила нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук.

“В четверг планируется обсудить кандидатуру на должность главы НБУ. Ведь мы хотим проголосовать на этой неделе. Рассчитываем проголосовать в пятницу”, – отметила она.

Вторая часть заседания фракции, добавила Кравчук, будет посвящена выбору кандидата на пост городского главы Киева.

Предыдущий руководитель Нацбанка Яков Смолий был уволен с должности 3 июля. Сейчас пост и.о. главы Нацбанка занимает его первый заместитель Екатерина Рожкова.

Смолий подал в отставку из-за “систематического политического давления на НБУ” со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

Накануне во время телефонного разговора с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой Владимир Зеленский говорил, что глава Нацбанка будет назначен в ближайшее время. Он обещал, что это будет “независимый технократ”.

По данным СМИ, в предварительном списке на должность руководителя НБУ девять кандидатов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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