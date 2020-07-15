США: Российская «Группа Вагнера» осложняют ситуацию в Ливии

15.07.2020, 17:00, Новости дня

Африканское командование США заявляет о наличии веских доказательств того, что спонсируемая российским государством частная военная компания «Группа Вагнера» заложила мины и самодельные взрывные устройства в Триполи и его окрестностях, в очередной раз нарушив оружейное эмбарго ООН и поставив под угрозу жизни мирных ливийцев.

Как сообщается в заявлении Африканского командования, проверенные фотографические данные свидетельствуют о беспорядочном размещении мин-ловушек и миновзрывных заграждений на окраинах Триполи с середины июня. Предполагается, что это оружие было ввезено в Ливию «Группой Вагнера».

«Спонсируемая российским государством «Группа Вагнера» демонстрирует полное пренебрежение безопасностью ливийцев, – сказал генерал-майор Морской пехоты США и директор по операциям Африканского командования США Брэдфорд Геринг. – Безответственная тактика «Группы Вагнера» затягивает конфликт и приводит к страданиям и гибели мирных жителей. Россия может остановить их, но не хочет».

В конце мая Африканское командование сообщило, что из России в Сирию было ввезено не менее 14 самолетов МиГ-29 с закрашенной маркировкой. Впоследствии самолеты были доставлены в Ливию в нарушение оружейного эмбарго ООН. По оценкам AFRICOM, самолеты активно эксплуатируются в ливийском воздушном пространстве, что еще больше осложняет конфликт в Ливии и повышает риск просчетов.

Тот факт, что Россия использует мины, мины-ловушки и штурмовики, а также продолжает оказывать поддержку «Группе Вагнера», которая разместила 2 000 бойцов в Ливии, меняет характер конфликта и увеличивает потенциальный риск для мирного населения.

«Наши разведданные указывают на постоянное и неконструктивное участие России и «Группы Вагнера» (в конфликте), – отметила директор разведки AFRICOM контр-адмирал Хайди Берг. – Снимки и разведданные демонстрируют, как Россия продолжает вмешиваться в ливийские дела. Беспорядочное использование мин «Группой Вагнера» наносит вред ни в чем не повинным мирным жителям».

Использование ЧВК в Ливии пополняет череду примеров того, как Россия привлекает этих негосударственных субъектов в качестве инструментов проекции власти. Российские ЧВК действуют в шестнадцати странах Африки.