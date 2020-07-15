 

В РФ предложить вернуть православные храмы в Турции

15.07.2020, 16:30, Новости дня

В Госдуме предложили подготовить документы для возвращения исторически принадлежащих РФ храмов, которые находятся в Турции, с соответствующей инициативой выступил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

«Надо найти решение вопроса о том, чтобы и в Стамбуле, и в целом в Турции открывались православные храмы, где бы русские паломники приходили в свои приходы и могли молиться. <…> Я должен сказать, что в Стамбуле есть храмы, которые исторически принадлежали России, надо подготовить всю документальную базу, чтобы вернуть их», – цитирует Гаврилова ТАСС.

По его словам, необходимо, чтобы собор Святой Софии был доступен для мусульман и христиан.

«Мы должны сделать все, чтобы памятник [собор Святой Софии] остался открытым для нас, остался символом православия, единства наших православных народов», – подчеркнул Гаврилов.

Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений с 24 июля.

В понедельник президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом, в ходе которых глава Турции гарантировал доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил «глубокую обеспокоенность» по вопросу статуса храма Святой Софии и призвал руководство Турции к благоразумию.

Министр культуры и спорта Греции Лина Мендони назвала решение Турции о смене статуса собора Святой Софии «открытым вызовом всему цивилизованному миру». В Греции призвали ввести санкции против Турции из-за решения Анкары по Святой Софии.

В Сенате США решение Эрдогана по Святой Софии назвали оскорблением для христиан.



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