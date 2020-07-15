Reuters – несмотря на критику со стороны Рогозина, NASA рассчитывает на поддержку России в лунном проекте

15.07.2020, 16:20, Новости дня

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в лунном проекте американцев можно углядеть отход от прежних «принципов сотрудничества и взаимопомощи» в космосе и РФ в такой программе «не очень интересно участвовать». Тем не менее, как заверил Reuters глава NASA Джим Брайденстайн, у его ведомства «прочные» отношения с Роскосмосом и он рассчитывает на поддержку РФ в освоении Луны.



Reuters

Директор NASA Джим Брайденстайн заявил, что по-прежнему рассчитывает на поддержку Роскосмоса в отношении американской программы Artemis («Артемида»), целью которой является полёт на Луну, пишет Reuters. При этом ранее руководитель российского космического агентства Дмитрий Рогозин раскритиковал «лунный проект» американцев.

Глава Роскосмоса отметил: «С лунным проектом мы видим отход наших партнеров из США от принципов сотрудничества и взаимопомощи, которые сложились на Международной станции». По словам Рогозина, РФ «не очень-то интересно участвовать» в таком «политическом проекте», схожем с НАТО.

Тем не менее Брайденстайн в свою очередь подчеркнул, что его ведомство поддерживает «прочные отношения» с Роскосмосом. Глава NASA считает, что международные партнёры сыграют ключевую роль в осуществлении плана США по высадке людей на поверхности Луны к 2024 году и создании космической станции на лунной орбите.

«У меня хорошие отношения с Дмитрием Рогозиным, так что надеюсь, что есть шансы, что мы продолжим сотрудничество», — поделилися Брайденстайн с Reuters.

Как напоминает ресурс, в мае администрация президента США Дональда Трампа объявила о своих планах подготовить международное соглашение Artemis Accords («Соглашение «Артемиды»), которое должно будет урегулировать отношения между странами на МКС и призвала страны-«единомышленницы» помочь в основании долгосрочного присутствия на Луне.

NASA надеется, что РФ выполнит своё обещание сделать переходной шлюз для новой окололунной станции Lunar Gateway, основного пункта программы Artemis, над созданием которого будут работать ряд государств и частных компаний.

Как комментирует Reuters, на протяжении двух десятилетий на космические отношения между Россией и США сильно влияла геополитика на Земле. Отчасти — потому что в этот период американское космическое агентство для своих миссий использовало российские ракеты «Союз». Теперь же NASA готовится перейти на новые аппараты производства американских компаний SpaceX и Boeing Co.