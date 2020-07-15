Кабмин Украины предложил создать фонд возмещения ущерба потерпевшим от насильственных преступлений

15.07.2020, 14:50, Новости дня

Кабинет Министров на заседании 15 июля поддержал пакет законопроектов, которые среди прочего предусматривают создание фонд для возмещения ущерба пострадавшим от насильственных уголовных правонарушений, сообщила пресс-служба правительства.

Министр юстиции Денис Малюська отметил, что сегодня украинским законодательством предусмотрено право потерпевшего предъявить иск к человеку, совершившему против него уголовное преступление.

“Однако на практике это создает достаточно сложную систему процессуальных отношений, при этом наличие обвинительного приговора и решения об удовлетворении гражданского иска еще не является гарантией того, что потерпевший получит адекватную компенсацию, поскольку реальное взыскание ущерба с осужденного, как правило, растягивается на годы и бывает нерегулярным. Еще более проблематичным является возмещение ущерба по уголовным делам, по которым производство остановлено и не установлена личность преступника. Учитывая эту ситуацию логичным является предоставление пострадавшему от насильственного уголовного преступления финансовой помощи от государства, как это происходит в развитых странах (например, в Бельгии, Нидерландах, Канаде, США, Швеции)”, – сказал он.

Поддержанный правительством пакет законопроектов предусматривает, что потерпевший имеет право на возмещение ущерба в связи с потерей заработка вследствие насильственного уголовного правонарушения, на возмещение расходов на медицинские услуги. Получение выплат из госфонда будет гарантировано также в случаях, если подозреваемых был освобожден от уголовной ответственности.

Предполагается, что фонд возмещения ущерба будет финансироваться за счет поступлений в специальный фонд госбюджета от исполнения наказаний в виде штрафов, исправительных работ, сбора на возмещение ущерба, причиненного насильственными уголовных преступлений, и возвращенных в доход государства в порядке регресса средств, которые были выплачены пострадавшим. Минимальная сумма возмещения, согласно проекту, должна составлять не менее 40% от прожиточного минимума на 1 января соответствующего года.

По прогнозам Минюста, ежегодно в Украине на возмещение будет претендовать около 24 тыс. человек.