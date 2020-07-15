Приемный акт фрегата «Адмирал флота Касатонов» подписали в Петербурге

15.07.2020, 14:48, Новости дня

Приемный акт первого серийного фрегата «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 подписали на судостроительном заводе «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), передает источник с места событий.

Приемный акт подписали председатель комиссии государственной приемки фрегата Виктор Иванов и ответственный сдатчик Денис Цветков. После утверждения приемного акта главнокомандующим ВМФ фрегат будет готов к подъему Андреевского флага и приему в состав флота, передает РИА «Новости».

Перед подписанием приемного акта судостроители выполнили докование фрегата, провели ревизию, окраску помещений, проверили работу общекорабельных систем, механизмов и устройств.

«Сегодня очень знаменательное событие. Потому что совсем скоро, 21 июля 2020 года , будет 110-я годовщина со дня рождения адмирала флота Касатонова Владимира Афанасьвича, который прожил долгую, яркую жизнь – и вся его жизнь прошла в служении отечеству… Очень знаменательно, что завод «Северная верфь» сделал все, чтобы сделать подарок в память этому замечательному человеку. Мы продолжаем строительство серии этих кораблей», – сказал после церемонии подписания приемного акта заместитель главнокомандующего ВМФ РФ по вооружению Игорь Мухаметшин.

«Корабль достойный. Уверен, что корабль будет гордо нести Андреевский флаг на просторах Мирового океана. Это корабль дальней морской зоны… У нас впереди еще очень много значимых задач. Уверен, что они будут коллективом решены достойно и в надлежащие сроки», – отметил врио генерального директора Северной верфи Игорь Орлов.

Напомним, 6 июля главком ВМФ адмирал Николай Евменов заявил, что первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» завершает испытания и в июле будет принят в состав ВМФ.