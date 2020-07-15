Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ

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15.07.2020, 14:48, Новости дня

Россия возобновила поставки аппаратов искусственной вентиляции легких за рубеж, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Мы снова начали поставлять за рубеж аппараты ИВЛ», – цитирует ТАСС министра. 

По его словам, сейчас завершается исполнение заключенных государственных контрактов по аппаратам ИВЛ и тепловизорам

Также продолжается экспорт различных средств индивидуальной защиты, добавил Мантуров. В настоящее время ведутся поставки тест-систем, защитных костюмов и антисептиков. 

Кроме того, он отметил, что РФ полностью отказалась от закупок продукции от коронавируса за рубежом. 

«Благодаря своевременно принятым правительством решениям мы оперативно нарастили собственное производство всей «антиковидной» продукции и полностью отказались от ее закупок за рубежом», – сказал он.

По словам министра, РФ делает основной акцент на развертывании производства новой продукции, в первую очередь «быстрых тестов» и недавно зарегистрированных лекарств для тяжелой пневмонии «Левилимаб», «Олокизумаб», антиковидного препарата «Фавипиравир».

«Мы готовимся по согласованию с Минздравом к выпуску вакцин по завершению их клинических испытаний», – добавил министр.

Мантуров уточнил, что запасы средств индивидуальной защиты в медучреждениях рассчитаны на один-четыре месяца. 

«На сегодняшний день регионами сформированы достаточные запасы средств индивидуальной защиты. По данным ИЦК по медучреждениям, с учетом нормативов Минздрава они составляют от одного до четырех месяцев», – сказал он.

Ранее Мантуров заявил, что РФ начнет экспортировать аппараты для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после обеспечения поставок для внутренних нужд. 

Ранее в Ростехе заявляли о готовности начать экспорт аппаратов ИВЛ в июне – июле после выполнения заказа российского правительства. Уже получены заявки более чем на 20 тыс. аппаратов из 45 стран. Также сообщалось, что производством аппаратов ИВЛ займется Роскосмос.



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