 

СК попросил арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами

15.07.2020, 14:48, Новости дня

Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чернышова В. А., Ашиткова Т. В., Ивановой Ю. Ю. и Панаиоти Л. Р.», – передает ТАСС ее слова.

Пресс-секретарь также отметила, что им предъявлено обвинение в торговле людьми, повлекшая по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия в составе организованной группы.

Ранее СМИ сообщали, что полицейские обнаружили пятерых новорожденных в квартире в Останкинском районе Москвы, с ними была няня азиатской внешности, которая не смогла объяснить, чьи это дети.

Позднее после обнаружения младенцев в столице было возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми».



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