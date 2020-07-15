В ЕС пообещали не допустить нового карантина при второй волне коронавируса

15.07.2020, 14:30, Новости дня

Вырабатываемая Евросоюзом стратегия не допустит нового введения глобального карантина и остановки экономики ЕС в случае второй волны пандемии, сообщила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.

«Наша задача – предотвращать. а не сдерживать. В случае если в отдельных регионах мы окажемся вынуждены сдерживать пандемию, мы будем это делать эффективно, чтобы не допустить повторного введения глобального карантина и новой остановки экономики», – передает ТАСС ее слова.

Уточняется, что представленная Еврокомиссией стратегия нацелена на осенний период, когда многие эксперты ожидают вторую волну распространения коронавируса. Однако ЕК предупреждает, что стоит опасаться также сезонного гриппа, он может подорвать иммунитет людей и обострить последствия второй волны коронавируса.

Как отметили в ЕК, стратегия включает меры по созданию запасов медицинских средств и препаратов, значительное расширение мер по тестированию, отслеживанию случаев заражения и мониторингу общего эпидемиологического состояния для своевременного выявления новых очагов заболевания.

Еврокомиссия также разрабатывает пакет мер для быстрого наращивания возможностей систем здравоохранения стран и регионов ЕС в случае возникновения там очагов заражения. Эти меры включают как средства для экстренной финансовой поддержки здравоохранения, так и подготовку медицинских групп и транспортных возможностей для переброски врачей, оборудования и медикаментов в разные страны ЕС.

Для ограничения возможного влияния сезонного гриппа на развитие второй волны пандемии коронавируса, Еврокомиссия предлагает значительно расширить практики вакцинации против сезонного гриппа летом и осенью 2020 года. Помимо этого, Еврокомиссия поддерживает исследования по обеспечению эффективных средств профилактики и борьбы с распространением коронавируса на рабочих местах.

Ранее сообщалось, что Иран столкнулся со второй волной коронавируса. Так, с 14 июня началась новая волна, которая в большей степени пришлась на юг страны и приграничные провинции страны, в основном на западе. Вторая волна оказалась сильнее, чем первая.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, что многие государства пошли в неверном направлении в рамках борьбы с коронавирусом.