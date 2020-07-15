В Японии предложили изолировать базы США из-за коронавируса

15.07.2020, 14:30, Новости дня

Базы Корпуса морской пехоты США на Окинаве «Футэмма» и «Кэмп-Хансен» следует изолировать в связи с увеличением числа случаев коронавируса, сообщил губернатор этой японской префектуры Денни Тамаки.

«Честно говоря, я сомневаюсь в том, чтобы сейчас предпринимаются адекватные меры против распространения вируса», – передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал CNN.

На данный момент его предложение ввести карантин на этих базах пока не получило отклика на от министра обороны Японии Таро Коно, ни от врио посла США в Токио Джозеф Янг.

Ранее сообщалось, что 11 июля на территории баз «Футэмма» и «Кэмп-Хансен» введен режим карантина в связи с коронавирусом.