 

Россия стала лидером по денежным переводам в Грузию

15.07.2020, 14:16, Новости дня

В июне 2020 года объем переводов в Грузию составил 169,2 млн долларов, РФ лидирует в списке стран, откуда перечисляются деньги, ее доля составила 32,57 млн долларов. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По сравнению с июнем-2019 объем денежных переводов из РФ в Грузию сократился на 6,36%.

На втором месте за июнь-2020 идет Италия – 26,79 млн долларов, а на третьем – США – 20,04 млн долларов.

По сравнению с июнем 2019 года объем денежных переводов в Грузию вырос на 17,8% (25,6 млн долларов).

Ранее сообщалось, что Грузия в 2020 году ожидала принять до 10 млн туристов, однако из-за эпидемии коронавируса эти планы рухнули и страна лишилась миллиардов долларов.



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