Польские депутаты потребовали признать посла США персоной нон грата

15.07.2020, 14:16, Новости дня

Депутаты от польского националистического объединения «Конфедерация» потребовали признать посла США в Варшаве Джорджетт Мосбахер персоной нон грата.

«Пришло время сказать, что миссис Мосбахер – персона нон грата в Польше. Мы призываем правительство к решительной реакции по этому вопросу. Пусть правительство перестанет делать вид, что посол не ведет себя как губернатор в Польше», – цитирует РИА «Новости» депутата сейма Роберта Винницкого.

Посол США вмешивается во внутреннюю политику Польши и критикует действия польских властей, считает «Конфедерация». Парламентарий указал, что польское правительство не реагирует на высказывания американского дипломата.

«Она защищала Uber от изменений, подготовленных министерством инфраструктуры, критиковала намерение ввести налог на цифровые услуги, которое должно было затронуть американские корпорации, высказывалась по тематике внедрения технологии 5G в соответствии с интересами США», – перечислил Винницкий.

По мнению «Конфедерации», действия Мосбахер противоречат Женевской конвенции.

Другой депутат объединения Гжегож Браун объявил, что «Конфедерация» призывает признать посла персоной нон грата в Польше.

Напомним, Мосбахер также известна своим обращением к российскому лидеру Владимиру Путину. Мосбахер, обращаясь к Путину, заявила, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы в равной степени виновны в начале Второй мировой войны. «Кажется, посол США в Польше плохо учила историю в школе», – отметили по этому поводу в МИД России. Российские дипломаты напомнили американскому послу в Варшаве, что Соединенные Штаты были союзниками СССР во Второй мировой войне. Кроме того, операция нацистской Германии по захвату Польши была подготовлена в соответствии с приказом от 10 апреля 1939 года, а потому пакт Риббентропа – Молотова не мог стать причиной ее начала и начала всей Второй мировой войны», – разъяснили в российском МИДе.