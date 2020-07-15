 

Человеческий мозг остается активным даже при выполнении знакомых задач

15.07.2020, 14:10, Новости дня

Во время нового исследования обнаружилось, что мозг человека никогда не отдыхает. Он остается активным даже тогда, когда человек ничего не узнает об окружающем мире.

Ученым удалось понять, как мозг получает доступ к хранимой информации во время резких изменений в сигналах мозга. Специалисты выяснили, что разным частям мозга может потребоваться повторное обучение и отслеживание информации в других частях, в соответствии с ее перемещением.

Результаты исследования ученых являются первым доказательством того, что с долговременными воспоминаниями о полученных навыках совместимы постоянные изменения в нервной деятельности.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Политика: Сторонники поправок в Конституцию победили безоговорочно

13.06 / Протестующий в США обрушил на себя статую и впал в кому

26.05 / «Рот Фронт» начал судиться с Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка»

21.06 / В Якутии произошла утечка топлива на дизельной электростанции

10.05 / Помпео сравнил власти Ирана с нацистами

10.05 / Шеф-повар рассказал, как проверяют продукты для кремлевского стола

03.07 / Супруга Зеленского вылечилась от коронавируса

06.06 / Названа дата возобновления приема граждан в посольстве Украины в США

14.05 / Жителей Москвы решили протестировать на «коллективный иммунитет»

04.07 / ВОЗ остановила испытания четырех потенциальных лекарств от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска