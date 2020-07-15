Человеческий мозг остается активным даже при выполнении знакомых задач

15.07.2020, 14:10, Новости дня

Во время нового исследования обнаружилось, что мозг человека никогда не отдыхает. Он остается активным даже тогда, когда человек ничего не узнает об окружающем мире.

Ученым удалось понять, как мозг получает доступ к хранимой информации во время резких изменений в сигналах мозга. Специалисты выяснили, что разным частям мозга может потребоваться повторное обучение и отслеживание информации в других частях, в соответствии с ее перемещением.

Результаты исследования ученых являются первым доказательством того, что с долговременными воспоминаниями о полученных навыках совместимы постоянные изменения в нервной деятельности.