 

Замдиректора «Почты России» предъявили обвинение

15.07.2020, 14:08, Новости дня

Заместителю генерального директора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергею Емельченкову предъявлено обвинение в превышении полномочий.

Следственный комитет запросил для Емельченкова домашний арест, сообщили ТАСС в пресс-службе Чертановского суда.

Ранее в пресс-службе «Почты России» подтвердили факт возбуждения уголовного дела в отношении должностного лица компании.

СМИ сообщали, что Емельченков был задержан по подозрению в картельном сговоре. Отмечалось, что также был задержан владелец «Национальной компьютерной корпорации» Александр Калинин, чья компания была одним из поставщиков «Почты России».



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