Мишустин разрешил возобновить диспансеризацию взрослых

15.07.2020, 14:08, Новости дня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о подписании правительственного документа, разрешающего регионам возобновить диспансеризацию взрослых россиян.

«Ранняя диагностика важна при любых других заболеваниях [помимо коронавируса]. Подписано распоряжение правительства о возобновлении диспансеризации взрослого населения, которая была приостановлена из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране», – передает ТАСС слова Мишустина на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Премьер отметил также, что ситуация с коронавирусом в РФ улучшается, пик пандемии пройден.

«Обстановка объективно улучшается, пик распространения вируса пройден», – сказал он. Мишустин добавил, что за минувшие сутки «в стране прирост заболеваемости минимальный, он не превышает 1%».

Напомним, за последние сутки в РФ выявлено 6422 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 26,6% не имели клинических проявлений болезни.

Всего в стране выявлено 746 369 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 523 249 человек, из них 10 424 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 156 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 11 770 человек.

Накануне, 14 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 6248. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 174.