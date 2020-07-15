 

Мишустин разрешил возобновить диспансеризацию взрослых

15.07.2020, 14:08, Новости дня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о подписании правительственного документа, разрешающего регионам возобновить диспансеризацию взрослых россиян.

«Ранняя диагностика важна при любых других заболеваниях [помимо коронавируса]. Подписано распоряжение правительства о возобновлении диспансеризации взрослого населения, которая была приостановлена из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране», – передает ТАСС слова Мишустина на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Премьер отметил также, что ситуация с коронавирусом в РФ улучшается, пик пандемии пройден.

«Обстановка объективно улучшается, пик распространения вируса пройден», – сказал он. Мишустин добавил, что за минувшие сутки «в стране прирост заболеваемости минимальный, он не превышает 1%».

Напомним, за последние сутки в РФ выявлено 6422 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 26,6% не имели клинических проявлений болезни.

Всего в стране выявлено 746 369 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 523 249 человек, из них 10 424 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 156 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 11 770 человек.

Накануне, 14 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 6248. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 174.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06 / Трамп вновь призвал к более решительному подавлению беспорядков

03.07 / Торги, нефть и рубль: движение в одной связке

10.07 / В ЛДПР заявили об обысках у шести членов партии в Хабаровском крае

01.07 / В Тегеране в клинике произошел взрыв, СМИ сообщают о 19 погибших

15.05 / Путин похвалил врио губернатора Камчатки за проведение всех выплат медикам

07.07 / На территории бизнес-центра в Петербурге сгорели восемь автомобилей

15.06 / Медик рассказала о выявлении нового осложнения после коронавируса

10.06 / Пушков отреагировал на решение Румынии признать Россию врагом

08.06 / Клинические испытания препарата с нейтрализующими коронавирус антителами начались в Шанхае

09.07 / Китай отменил все международные турниры до конца года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска