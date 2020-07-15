 

Spiegel – министр обороны Германии намерена строить отношения с Россией по «стратегическому компасу»

15.07.2020, 14:08, Новости дня

Слишком разное восприятие РФ среди стран ЕС создаёт много проблем, считает министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. За те полгода, пока Германия будет председателем в Совете ЕС, она намерена провести совместный анализ возможных угроз со стороны России, чтобы найти общий для Европы «стратегический компас» в оценке роли Москвы, пишет немецкий журнал Der Spiegel.


Reuters

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр критически высказалась по поводу слишком разных оценок роли РФ со стороны государств Евросоюза, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Она намерена воспользоваться председательством Германии в Совете ЕС, чтобы найти общий «стратегический компас» в отношениях с Москвой.

Слишком разное восприятие РФ в отдельных странах ЕС, по мнению Крамп-Карренбауэр, вызывает много проблем. Для того чтобы Европа стала более дееспособной во внешней политике и политике безопасности, необходимо провести совместный анализ в отношении России. Сейчас оценки роли Москвы и возможных угроз с её стороны внутри ЕС слишком расходятся, считает министр обороны Германии.

Поэтому в ближайшие полгода, пока Германия является председателем Совета ЕС, Крамп-Карренбауэр намерена продвигать инициативу по вырабатыванию так называемого «стратегического компаса» в отношениях с Россией, общего для всех стран Евросоюза. Этот процесс должен быть завершён в 2022 году. В идеальном случае, анализ угроз, которые должен лечь в основу итогового решения, должен быть готов уже к концу текущего года, сказала немецкий министр.

Как отмечает издание, после 2014 года, когда РФ «аннексировала» Крым*, повышенную угрозу со стороны Москвы среди европейских государств стали ощущать страны Балтии и Польша. Прогресса по мирным переговорам с Украиной сейчас не наблюдается, поэтому в июне ЕС снова решил продлить экономические санкции в отношении РФ ещё на полгода, напоминает немецкий журнал.

В среду Крамп-Карренбауэр начинает свою четырёхдневную поездку в страны вышеградской группы. После первой остановки в Польше она собирается обсудить с партнёрами цели на срок председательства Германии в Совете ЕС и провести переговоры по сотрудничеству в сфере оборонной политики, пишет Der Spiegel.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06 / Первый год жизни в Москве: панды Жуи и Диндин растолстели на 20 килограммов

18.05 / Балтийскому флоту исполнилось 317 лет

12.07 / «Норникель» сообщил о новой утечке топлива в Арктике

24.06 / Месяц афроамериканской музыки. Махалия Джексон

07.07 / Новые репрессии против крымских татар 

15.05 / Мнения: Капутобесие

03.06 / Столичные проездные можно будет продлить после 14 июня

22.06 / В России за сутки зафиксировали 7600 новых случаев COVID-19 и 95 смертей

14.06 / Лучшая гифка: болельщики НХЛ проголосовали за Овечкина

17.05 / Голикова исключила манипуляции с данными о смертности по коронавирусу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска