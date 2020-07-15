Spiegel – министр обороны Германии намерена строить отношения с Россией по «стратегическому компасу»

15.07.2020, 14:08, Новости дня

Слишком разное восприятие РФ среди стран ЕС создаёт много проблем, считает министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. За те полгода, пока Германия будет председателем в Совете ЕС, она намерена провести совместный анализ возможных угроз со стороны России, чтобы найти общий для Европы «стратегический компас» в оценке роли Москвы, пишет немецкий журнал Der Spiegel.



Reuters

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр критически высказалась по поводу слишком разных оценок роли РФ со стороны государств Евросоюза, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Она намерена воспользоваться председательством Германии в Совете ЕС, чтобы найти общий «стратегический компас» в отношениях с Москвой.

Слишком разное восприятие РФ в отдельных странах ЕС, по мнению Крамп-Карренбауэр, вызывает много проблем. Для того чтобы Европа стала более дееспособной во внешней политике и политике безопасности, необходимо провести совместный анализ в отношении России. Сейчас оценки роли Москвы и возможных угроз с её стороны внутри ЕС слишком расходятся, считает министр обороны Германии.

Поэтому в ближайшие полгода, пока Германия является председателем Совета ЕС, Крамп-Карренбауэр намерена продвигать инициативу по вырабатыванию так называемого «стратегического компаса» в отношениях с Россией, общего для всех стран Евросоюза. Этот процесс должен быть завершён в 2022 году. В идеальном случае, анализ угроз, которые должен лечь в основу итогового решения, должен быть готов уже к концу текущего года, сказала немецкий министр.

Как отмечает издание, после 2014 года, когда РФ «аннексировала» Крым*, повышенную угрозу со стороны Москвы среди европейских государств стали ощущать страны Балтии и Польша. Прогресса по мирным переговорам с Украиной сейчас не наблюдается, поэтому в июне ЕС снова решил продлить экономические санкции в отношении РФ ещё на полгода, напоминает немецкий журнал.

В среду Крамп-Карренбауэр начинает свою четырёхдневную поездку в страны вышеградской группы. После первой остановки в Польше она собирается обсудить с партнёрами цели на срок председательства Германии в Совете ЕС и провести переговоры по сотрудничеству в сфере оборонной политики, пишет Der Spiegel.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).