 

В Израиле задумались о скором возвращении карантина из-за коронавируса

15.07.2020, 13:48, Новости дня

В связи с быстрым распространением коронавируса власти Израиля могут повторно объявить карантин, предупредил министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн.

Министр отметил, что если ежедневный прирост инфицированных составит порядка 2 тыс. человек и будет наблюдаться драматический рост пациентов в тяжелом состоянии, тогда «определенно придется принимать тяжелые решения», передает «Интерфакс».

По данным Минздрава Израиля на 15 июля, за сутки число человек, у которых диагностировали коронавирус, выросло на 2,1 тыс. против примерно 1,6 тыс. днем ранее.

«Две тысячи случаев – это определенно красная черта. Мы подождем еще три-четыре дня и посмотрим, дадут ли желаемый результат нынешние ограничения, но это было бы чудо», – сказал Эдельштейн.

Израильские СМИ не исключают, что локдаун может быть введен уже в эти выходные. Эксперты отмечают, что скорость распространения вируса в Израиле растет с каждым днем, а цепочки заражений разорвать так и не удается.

Напомним, во вторник в Иерусалиме четвертый вечер подряд прошли акции против карантинных мер. Местные телеканалы сообщают о столкновениях с полицией возле резиденции главы правительства.



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