 

Рада отложила рассмотрение проекта постановления о сокращении количества районов в Украине

15.07.2020, 13:45, Новости дня

На заседании 15 июля Верховная Рада приняла решение отложить рассмотрение проекта постановления №3650 о создании и ликвидации районов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

Он был в повестке дня на сегодня, но заместитель председателя фракции “Слуга народа” Александр Корниенко предложил депутатам снять документ с рассмотрения. 

Проект постановления о сокращении количества районов Кабмин утвердил в июне и в том же месяце подал его на рассмотрение парламента.

Документ предусматривает создание в Украине 129 районов вместо существующих 490. 17 районов из 129 будут находиться на оккупированной территории Крыма и Донбасса. 

Например, вместо 20 районов в Хмельницкой области предлагают создать пять районов, а в Житомирской вместо 23 – четыре. 

С критикой законопроекта выступили оппозиционные фракции, в том числе “Европейская солидарность” и “Батьківщина”.

Народный депутат от “Европейской солидарности” Николай Княжицкий заявил, что ликвидация существующих районов приведет к управленческому хаосу. 

“Я понимаю, что есть Центральная Украина, Запорожье, где большие районы превратились в общины и, возможно, им и не нужно сохранять отдельные районы. Но нам предлагают проголосовать за районы без понимания их полномочий. Посмотрите, какой абсурд происходит: над Львовом создается Львовский район, где будет глава райгосадминистрации руководить мэром”, – сказал Княжицкий.

В Министерстве развития общин и территорий заявили, что одна из причин, по которой деление на районы решили изменить, – “огромные диспропорции в параметрах существующих районов, что не соответствуют современным требованиям для организации эффективной местной власти”.

Так, самый маленький по количеству жителей район Украины – Полесский (Киевская область). В нем, по данным на 1 января 2019 года, жили 5622 человека. В самом крупном районе Украины – Харьковском – в 30 раз больше жителей (182 100). После реформы на каждый район будет приходиться минимально ≈150 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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