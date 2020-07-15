 

Убийство военного медика на Донбассе имеет все признаки военного преступления – Шмыгаль

15.07.2020, 13:45, Новости дня

Убийство пророссийскими боевиками украинского военного медика Николая Илина является военным преступлением. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, открывая заседание Кабинета Министров 15 июля. Трансляция заседания ведется на YouTube-канале правительства.

“На этой неделе был цинично убит военный медик Николай Илин во время эвакуации тела его погибшего побратима. Такие вражеские действия имеют все признаки военного преступления, и наша обязанность – не оставлять такие вещи безнаказанными”, – сказал он.

13 июля на Донбассе был убит украинский медик, который, согласно договоренности, пытался эвакуировать тело погибшего утром военнослужащего. Инцидент произошел в районе Зайцево Донецкой области, где утром 13 июля боец ВСУ получил смертельное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что убийство военного медика на Донбассе имеет признаки военного преступления, и украинские дипломаты постараются, чтобы это событие получило огласку.

По состоянию на 14 июля тело погибшего военного медика и раненый боец 35-й бригады морской пехоты, которые попали в засаду боевиков во время эвакуации тела погибшего украинского военного, остаются на поле боя вблизи Зайцево Донецкой области. Тело бойца, которое они должны были эвакуировать, забрали боевики.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование обстрела на Донбассе, в результате которого российские оккупанты убили украинского медика.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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