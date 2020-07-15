В Бундестаге ответили на обвинения Германии в предательстве ЕС

15.07.2020, 13:30, Новости дня

«Без «Северного потока-2» Германии не обеспечить свою энергетическую безопасность. Нам придется объяснить США необходимость покупки российского газа», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Так он прокомментировал обвинения в адрес Германии со стороны издания Wall Street Journal в преобладании национальных интересов над нуждами коллективной безопасности Евросоюза.

«Wall Street Journal в своей статье сравнивает Германию с Польшей, но поляки мечтают сделать свою страну центральным хабом для сжиженного газа из США», – рассказал депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

«В этом заключается логика их действий. В чем-то ее можно понять, хотя американский газ стоит намного дороже российского. Но Польша исходит из своих национальных интересов», – добавил депутат.

«А вот Германия не научилась действовать исходя из своих национальных интересов. История с российским газом – это проверка того, сможет ли Германия мыслить и действовать как суверенная страна», – отметил политик. «Понятно, что Берлину тяжело противостоять Вашингтону. При этом зависимость от российского газа – это ничто в сравнении с зависимостью от США», – заметил Гердт.

Собеседник предположил, что США могут «завалить промышленность Германии». «Deutche Bank уже погряз в судебных тяжбах, а немецкий автопром загнан в тяжелую ситуацию. Вашингтон показательно играет мускулами и как бы говорит: если не будете слушаться – расплата будет жесткой», – указал депутат.

«Но политика – это искусства компромиссов. Без «Северного потока – 2» Германия не сможет обеспечить свою энергетическую безопасность. Потому нам придется объяснить США, что мы вынуждены и будем покупать российский газ. Таким образом реализация проекта с Россией должна стать первым случаем, когда Германия проявит свою суверенную волю и отстоит свои интересы», – отметил Гердт.

В то же время политолог Александр Рар напомнил, что издания вроде Wall Street Journal и New York Times давно превратились в инструмент внешней политики США. «Объективных материалов там не встретишь. Это воинствующие СМИ, которые используются как дубина против оппонентов», – сказал Рар газете ВЗГЛЯД.

«Для Германии тучи над горизонтом сгущаются. И молчание немецких СМИ в данном случае вызывает сожаление», – добавил эксперт. По его словам, Берлин предпринимает попытки разрешить споры вокруг «Северного потока-2» дипломатическим путем во избежание санкций со стороны США. «Но насколько эти попытки окажутся эффективными – большой вопрос», – отметил политолог.

«Кроме того, Германия не может позволить, чтобы американцы при помощи Польши и прибалтийских государств отправили страну в состояние изоляции. При этом сами немцы недоумевают: с одной стороны – они не хотят быть вассалами США, а с другой стороны – не могут отказаться от сотрудничества с Вашингтоном», – отметил эксперт.

«Но какое-то решение правительству ФРГ все равно придется принимать. В противном случае жизнь расставит все по своим местам без участия Берлина», – заключил Рар.

Ранее американская газета The Wall Street Journal обвинила Германию в том, что она своим участием в проекте газопровода «Северный поток – 2» поставила собственные экономические интересы выше интересов коллективной безопасности Евросоюза.

По мнению WSJ, позиция ФРГ полезна РФ во время нелегкого этапа, обусловленного пандемией коронавируса и снижением цен на энергоносители.

Во вторник министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин не будет изменять своей позиции в отношении «Северного потока – 2» и хотел бы восстановления стратегических отношений Евросоюза и России.