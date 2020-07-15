В Германии разгорелся скандал из-за связей неонацистов с полицией

15.07.2020, 13:08, Новости дня

В Германии министр внутренних дел федеральной земли Гессен Петер Бойт потребовал провести расследование дела об угрозах со стороны правых экстремистов в адрес политиков и журналистов.

Бойт призвал правоохранительные органы «провести расследование каждого случая угроз», защитить граждан и преследовать преступников, передает Deutsche Welle со ссылкой на газету Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Накануне в отставку ушел глава земельной полиции Гессена Удо Мюнх. По словам Бойта, отставка произошла по желанию самого Мюнха, который таким образом взял на себя ответственность за ошибки, за которые «должен отвечать не он один».

Скандал разгорелся после того, как глава франкции «левых» в гессенском ландтаге (земском парламенте – прим. ВЗГЛЯД), зампредседателя Левой партии на федеральном уровне Янине Висслер начала получать электронные письма с угрозами.

Прежде чем отправить ей сообщения с подписью «NSU 2.0», намекавшей на неонацистскую группировку «Национал-социалистическое подполье» (NSU), злоумышленникам удалось завладеть ее личными данными через компьютерную сеть полиции Гессена.

Выяснилось, что эта информация была получена в полицейском президиуме в Висбадене, а полицейский, который ее предоставил, проходит по делу не в качестве обвиняемого, а как свидетель.

Письма с подписью «NSU 2.0» ранее получали и другие политики Левой партии, в частности Анне Хельм, Мартина Реннер и Хелин Эврин Зоммер, а также одна берлинская артистка.

В 2018 и 2019 годах подписанные той же аббревиатурой угрозы получала франкфуртский адвокат Седа Басай-Йылдыз, которая представляла семьи потерпевших на громком судебном процессе об убийствах, совершенных членами группировки «Национал-социалистическое подполье», который завершился в июле 2018 года.

Юрист сообщила, что письма присылались по факсу и содержали данные личного характера, доступ к которым мог быть только у официальных структур. Там, например, фигурировали имена ее дочери, мужа и родителей, в адрес которых высказывались оскорбления и смертельные угрозы.

После того как стало известно о новых угрозах, глава МВД Гессена не исключил существования правоэкстремистской сети в гессенской полиции.

В начале мая стало известно о начале расследования по делу о других угрозах правых экстремистов. Немецким политикам, прокурорам и журналистам поступили одинаковые письма от группировки Staatsstreichorchester, в которых она угрожала убийствами.

Письма получили два депутата бундестага, по одному члену ландтагов Мекленбурга – Передней Померании и Баварии, прокурор из Шверина, редакции девяти СМИ, а также адвокатская контора в Берлине.

В тексте писем, полученных на прошлой неделе, утверждается, что у отправителей имеется достаточное количество боеприпасов, чтобы убить каждого из адресатов. В конце написаны нацистские приветствия.

Напомним, с 2000 по 2011 годы неонацисты из «Национал-социалистического подполья» совершили не менее десятка убийств (их жертвами становились в основном турки) и множество ограблений.

В ходе расследования выяснилось, что в «Подполье» состояли многие агенты германского Федерального ведомства по защите Конституции (BfV).