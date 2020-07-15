 

Кац назвал уровень реального влияния Навального на россиян

15.07.2020, 13:08, Новости дня

Оппозиционный блогер и общественник Максим Кац заявил, что глава ФБК Алексей Навальный может повлиять на мнения только 50 тыс. человек.

В своем Twitter Кац отметил, что в пересчете на примерно 108 млн избирателей влияние Навального распространяется примерно на 0,05% населения, имеющего право голосовать, то есть около 50 тыс. человек. 

В то же время интернет-проект «Антипропаганда» отмечает, что этот показатель может быть в половину меньше. 

По официальным оценкам МВД, в летних акциях протеста 2019 года в поддержку незарегистрированных кандидатов ФБК в Мосгордуму участвовало около 20 тыс. человек. 

При этом оппозиционные издания называли эти митинги «самыми крупными за последние годы».

Напомним, 27 июля и 3 августа 2019 года в центре Москвы прошли несогласованные протестные акции из-за недопуска независимых кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы. В итоге было задержано около 2 тыс. человек. При этом более 20 человек стали фигурантами уголовных дел по статьям о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти.



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