В Хабаровском крае выявили 98 новых случаев коронавируса

15.07.2020, 12:53, Новости дня

За минувшие сутки в Хабаровском крае, где в выходные прошли несанкционированные митинги в поддержку арестованного губернатора региона Сергея Фургала, выявлено 98 новых случаев коронавируса.

По данным на сайте стопкоронавирус.рф, всего в регионе зарегистрировано 5 тыс. 637 случаев заболевания. При этом 2 тыс. 796 выздоровели, 43 скончались.

В настоящее время число больных коронавирусом составляет 2 тыс. 798 человек.

Между тем на сайте правительства Хабаровского края сообщается, что за минувшие сутки было выявлено 107 заболевших. Отмечается, что показатель заболеваемости вырос до 403,7 случаев на 100 тыс. населения. Для сравнения, в РФ показатель равен 495, а по ДФО – 367,7.

По данным на 13 июля, в Хабаровском крае развернуто 1520 коек при нормативе 658, но загруженность мест составляет 78,6%. В регионе есть коечный резерв в 100 коек.

Ранее депутаты городской думы Хабаровска предупредили об угрозе коронавируса из-за скопления людей на несанкционированных акциях в регионе.

Напомним, после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств в Хабаровском крае начались несанкционированные протесты в поддержку губернатора.

Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.