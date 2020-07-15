 

Наблюдателей от ОБСЕ не позвали на выборы президента Белоруссии

15.07.2020, 12:08, Новости дня

БДИПЧ ОБСЕ не планирует направлять наблюдательную миссию на выборы президента Белоруссии, так как не получило приглашения от белорусских властей.

«Директор БДИПЧ ОБСЕ проинформировала министерство иностранных дел Белоруссии о том, что отсутствие приглашения наблюдать за предстоящими президентскими выборами не позволяет БДИПЧ наблюдать за текущими выборами», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Во вторник белорусский ЦИК огласил итоговый список кандидатов в президенты. В нем оказались пять кандидатов в президенты, двум претендентам во вторник было отказано в регистрации. После этого нескольких городах страны прошли несанкционированные акции протеста. Демонстранты вышли на акции в Минске, Гомеле, Бресте, Пружанах, Солигорске, Бобруйске.



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