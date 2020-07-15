 

Кремль назвал выборы президента внутренним делом Белоруссии

15.07.2020, 12:08, Новости дня

Россия не вмешивается в ситуацию вокруг выборов президента Белоруссии, так как это внутреннее дело республики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, как в Кремле оценивают ситуацию с выборами в Белоруссии, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул: «Как внутреннее дело Белоруссии, в этом плане в нашем подходе ничего не поменялось», передает ТАСС.

По его словам, белорусские президентские выборы не связаны с темой Союзного государства РФ и Белоруссии.

«Мы действительно ближе друг к другу, чем другие страны, в силу характера нашего Союзного государства, но эти выборы относятся к сфере суверенитета Белоруссии, и мы не будем туда вмешиваться», – заключил Песков.

Белорусский ЦИК во вторник огласил итоговый список кандидатов в президенты. В нем оказался Александр Лукашенко, а более-менее серьезные оппозиционные кандидаты были отсеяны под разными предлогами – в том числе из-за «сотрудничества с Россией».

После того, как ЦИК Белоруссии отказался регистрировать кандидатами в президенты экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, в нескольких городах страны прошли несанкционированные акции протеста. Демонстранты вышли на акции в Минске, Гомеле, Бресте, Пружанах, Солигорске, Бобруйске.



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