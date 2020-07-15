 

В Госдуму внесли проекты о наказании за попытки отчуждения территорий России

15.07.2020, 12:07, Новости дня

В Госдуму внесены законопроекты, вводящие ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет за нарушение территориальной целостности России, а также об административных штрафах за призывы к этому, сообщила пресс-служба думского комитета по госстроительству.

Законопроекты были внесены председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом, передает ТАСС.

Поправки вносятся в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно законопроекту, за публичные призывы в СМИ и Интернете к отчуждению территорий РФ предусмотрен штраф для граждан – от 70 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тыс. рублей, для юридических лиц – от 300 до 500 тыс. рублей

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности России, в том числе отчуждение части ее территории.

Напомним, Госдума намерена до 23 июля принять проект о признании отчуждения территорий экстремизмом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / У вице-премьера правительства Кабардино-Балкарии выявлен коронавирус

21.06 / Эксперт объяснил значение «медицинской» поправки к Конституции

22.05 / Факты и фейки: в Омске заперли целое общежитие из-за одного инфицированного

12.07 / В Москве выписали 465 пациентов после лечения от коронавируса

07.07 / Количество задержанных в Крыму крымских татар увеличилось до семи. Среди них – мужчина с первой группой инвалидности

18.05 / Мирового судью в Татарстане заподозрили в торговле наркотиками

13.06 / “Зенит” намерен подписать контракт с нападающим “Ривер Плейт” Борре

19.05 / Синоптики дали прогноз на июнь

17.06 / Дело Гандзюк. Ходатайство об аресте Мангера суд продолжит рассматривать 17 июня

23.05 / Возле офиса Медведчука в Киеве произошел взрыв – журналист

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска