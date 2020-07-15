Турция заявила о возобновлении авиасообщения с Россией
15.07.2020, 12:07, Новости дня
Турция и Россия договорились возобновить авиасообщения с 15 июля, сообщило турецкое Министерство транспорта.
По информации Анатолийского агентства, во вторник представители министерств обеих стран провели переговоры, по итогам которых перелеты разрешили начать выполнять с 15 июля, передает РИА «Новости».
При этом источник в авиакомпании Turkish Airlines сообщил, что пока конкретных планов о возобновлении полетов в Россию нет.
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