 

Экс-генпрокурор Сешнс проиграл на праймериз по выборам в Сенат в Алабаме

15.07.2020, 11:05, Новости дня

Бывший генеральный прокурор США Джефф Сешнс потерпел неудачу в попытке вернуть место в Сенате, которое он когда-то занимал, проиграв бывшему футбольному тренеру Обернского университета Томми Тубервиллу во втором туре республиканских праймериз в Алабаме.

Тубервилл, который пользовался мощной поддержкой президента Дональда Трампа, оказался несомненным лидером, получив, по данным Associated Press, 63 процента голосов, в то время как Сешнс лишь 37 процентов.

Теперь на выборах в ноябре бывшему футбольному тренеру будет противостоять сенатор Даг Джонс, который считается самым уязвимым демократом, борющимся за переизбрание в этом году.

Второй тур состоялся через несколько месяцев после республиканских праймериз в марте, на которых Сешнс получил 31,6 процента голосов, а Тубервилл – 33,4 процента. Конгрессмен Брэдли Берн занял третье место, получив 25 процентов.

Это первое поражение в более чем 30-летней политической карьере Сешнса.

В 2017 году на Сешнса обрушился шквал публичных атак президента Трампа, когда, будучи первым генеральным прокурором администрации, он самоустранился от расследования российского вмешательства на выборах.

Он подал в отставку в 2018 году из-за напряженных отношений с Трампом.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Происшествия: Катастрофу в Норильске хотят свалить на глобальное потепление

25.05 / В Москве произошла массовая перестрелка

10.06 / Россия укрепит лидерство на рынке газа

14.06 / В России будут индексироваться пенсии опекунов и попечителей несовершеннолетних

25.06 / В НАТО решили обсудить вывод американских войск из Германии

14.05 / На переговорах контактной группы Украина настаивала на доступе ОБСЕ ко всей территории страны – Офис президента

28.06 / Дело о хищении у Чубайса на 70 млн рублей вернули в прокуратуру

19.06 / ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

28.05 / Подросток признался в убийстве девятилетней девочки в Воронежской области

23.06 / Лукашенко прибыл в Москву

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска