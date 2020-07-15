Экс-генпрокурор Сешнс проиграл на праймериз по выборам в Сенат в Алабаме

15.07.2020, 11:05, Новости дня

Бывший генеральный прокурор США Джефф Сешнс потерпел неудачу в попытке вернуть место в Сенате, которое он когда-то занимал, проиграв бывшему футбольному тренеру Обернского университета Томми Тубервиллу во втором туре республиканских праймериз в Алабаме.

Тубервилл, который пользовался мощной поддержкой президента Дональда Трампа, оказался несомненным лидером, получив, по данным Associated Press, 63 процента голосов, в то время как Сешнс лишь 37 процентов.

Теперь на выборах в ноябре бывшему футбольному тренеру будет противостоять сенатор Даг Джонс, который считается самым уязвимым демократом, борющимся за переизбрание в этом году.

Второй тур состоялся через несколько месяцев после республиканских праймериз в марте, на которых Сешнс получил 31,6 процента голосов, а Тубервилл – 33,4 процента. Конгрессмен Брэдли Берн занял третье место, получив 25 процентов.

Это первое поражение в более чем 30-летней политической карьере Сешнса.

В 2017 году на Сешнса обрушился шквал публичных атак президента Трампа, когда, будучи первым генеральным прокурором администрации, он самоустранился от расследования российского вмешательства на выборах.

Он подал в отставку в 2018 году из-за напряженных отношений с Трампом.