После отравления лебедя на Патриарших прудах организована проверка

15.07.2020, 10:53, Новости дня

Правоохранительные органы начали проверку по факту гибели лебедя на Патриарших прудах в центре Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, в ОМВД РФ по Пресненскому району поступило сообщение из центра экстренной медицинской помощи о том, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный мужчина чем-то кормит лебедя около Патриарших прудов, передает Агентство городских новостей «Москва».

После этого мужчина вытаскивает его из воды и кладет на берег, лебедь перестает подавать признаки жизни.

По факту инцидента назначена проверка, сказал источник.

Ранее директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев сообщил, что посетители учреждения закормили до смерти белок и призвал гостей не кормить животных.