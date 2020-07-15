 

“Ирина получила инсульт”. Луценко рассказал, почему его супруга сложила мандат

15.07.2020, 10:30, Новости дня

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью “Буквам”, которое вышло 14 июля, рассказал, что его жена, бывший народный депутат Ирина Луценко перенесла инсульт.

Он не уточнил, когда это произошло. Но из контекста можно сделать вывод, что в 2019 году, когда Луценко решила сдать депутатский мандат.

“Моя жена сложила мандат. У нее была серьезная проблема со здоровьем, если уж так откровенно говорить. Она получила инсульт. Слава богу, успели довезти до больницы через эти пробки”, – рассказал Луценко.

Бывший генпрокурор заявил, что его супруге было сложно работать в Верховной Раде нынешнего созыва, поскольку монобольшинство не поддерживало ее инициативы.

“Ирина – перфекционист. Она где-то в 4–5 утра читала проекты законов, которые должна была презентовать, и массу аналитики, которая с этим связана. И она просто убивала себя тем, что принимала так близко к сердцу то, что происходит. [Помню:] в который раз приходит в истерике – я не знаю, три дня просто не спит, потому что на экологическом комитете, куда она записалась, завалили очень нужный закон, который экологические активисты пробивают несколько десятков лет.  Я говорю: “Ира, ты же понимаешь, что ты – Луценко, и никто из “Слуг народа” тебя не поддержит”. Она мне говорит: “Понимаешь, они слова мне не дали, хамят”. И она не могла из-за этого успокоиться: “Это же не мне надо, это же государству надо”, – сказал Луценко.

После этого, по его словам, было принято решение, что Луценко нужно уйти из Рады.

“Мы приняли решение, что пребывание в этом парламенте ее просто добивает. Еще и слишком, скажу откровенно. Сейчас она счастлива, что ее там нет. Потому что представить себя в центре этого низкопробного шоу невозможно. Еще один момент. Ирина сказала: “Я солдат, я буду выкладываться на сто, а когда я заболела, я не могу выкладываться. Пусть вместо меня будет солдат, которым является [Владимир] Вятрович”, – рассказал Луценко. 

Ирина Луценко была депутатом Верховной Рады VII, VIII и IX созывов. В парламент IX созыва была избрана по спискам “Европейской солидарности” (№15). 

4 ноября 2019 года Луценко сообщила, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий в связи с состоянием здоровья. 12 ноября Рада одобрила это решение.

Вместо Луценко народным депутатом стал бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06 / Мясников рассказал о «биологическом виде людей-героев»

28.05 / В РФ обнаружен новый вид клещей

12.06 / В Минобороны оценили загруженность построенных военными медцентров

28.05 / В Петербурге с 1 июня снимут часть ограничений, связанных с пандемией

22.06 / Трамп и Макрон обсудили ситуацию в Ливии

03.07 / Ефремов заявил о невиновности в смертельном ДТП

13.07 / В Госдуме рассказали о работе над поправками в Конституцию

04.07 / “Манчестер Юнайтед” отправил пять мячей в ворота “Борнмута”

06.06 / Протесты против расизма в Швеции назвали коронавирусной «бомбой»

07.06 / По факту похищения сына известного адвоката возбуждено дело

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска