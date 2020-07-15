 

В США отказались от плана выдворять студентов онлайн-формы обучения после жесткой критики крупнейших вузов и IT-компаний

15.07.2020, 10:30, Новости дня

Администрация президента США Дональда Трампа отказалась от своего плана отменить некоторые визы для иностранных студентов, чьи университеты будут переходить на онлайн-курсы. Об этом 15 июля сообщает The Independent.

В начале июля иммиграционная и таможенная полиция США заявила, что иностранные студенты, курсы которых были переведены в режим онлайн из-за пандемии коронавируса, должны покинуть страну. Студентам с визами F-1 и M-1 было дано указание выехать из страны или принять другие меры, такие как перевод в школу с личным обучением для сохранения законного статуса.

Такое решение вызвало резкую критику со стороны известнейших учебных учреждений страны – Гарвардского университета и Массачусетского технологического института. Они оспорили указ в суде, а под иском подписались крупнейшие IT-организации США – Google, Microsoft, Facebook, Twitter, Dropbox, Spotify, PayPal и другие, отмечает Business Insider.

Спустя неделю администрация Трампа приняла решение восстановить мартовскую политику, позволяющую иностранным студентам на законных основаниях оставаться в стране, пока их университеты вносят коррективы в курс.

Ужесточение иммиграционной политики в США началось еще в апреле этого года, когда Трамп подписал указ о временном запрете на выдачу разрешений на постоянное проживание в Штатах для некоторых категорий иностранцев.

В июне перечень лиц, чьи визы отменяются, был расширен– в него попали сотрудники технологических отраслей, ученые и некоторые сезонные рабочие. В Белом доме заявили, что это решение направлено на то, чтобы предприятия нанимали в первую очередь американских рабочих. Многие IT-компании выступили против ужесточения, так как, по их словам, именно иммигранты вносят большой вклад в развитие США.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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