 

В РФ подтвердили 6,4 тыс. новых случаев коронавируса

15.07.2020, 10:30, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 6422 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 746 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 6422 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 26,6% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 628, Санкт-Петербурге – 264, Свердловской области – 263.

Всего в стране выявлено 746 369 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 523 249 человек, из них 10 424 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 156 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 11 770 человек.

Накануне, 14 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 6248. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 174.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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