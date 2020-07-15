 

ФАПы построят в 13 районах Амурской области до ноября

15.07.2020, 10:12, Новости дня

Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) по нацпроекту «Здравоохранение» построят до ноября в 13 районах Амурской области. Первые конструкции уже начали возводить в селах Игнатьево и Верхнеблаговещенское, сообщила пресс-служба правительства области.

«Фельдшерско-акушерские пункты возведут в 13 районах области для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2 тыс. человек. Они заменят ФАПы, находящиеся в аварийном состоянии. На эти цели направлено 356 млн рублей из областного и федерального бюджетов», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Первые ФАПы начали возводить в Благовещенском районе. Далее работы начнутся на севере региона, строителям нужно успеть завершить их до наступления холодов.

По данным министерства здравоохранения Амурской области, ФАПы будут совмещены с квартирами для врачей. Это будет арендное жилье, находящееся в собственности больницы. Кроме того, территория возле ФАПов будет благоустроена – смонтируют септики, установят фонари, скамейки, заборы. Сами помещения будут оборудованы пандусами, тактильной плиткой.

Строительство идет в рамках проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи», который входит в нацпроект «Здравоохранение».



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