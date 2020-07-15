Первая вакцина от COVID-19, испытанная в США, обнадежила ученых

15.07.2020, 10:00, Новости дня

Первая вакцина от COVID-19, испытанная в США, активизировала иммунную систему людей именно так, как надеялись ученые, сообщили исследователи.

«С какой стороны ни посмотри, это хорошие новости», – заявил Associated Press главный эксперт правительства по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи.

Самый важный этап проверки вакцины, разработанной коллегами Фаучи из Национальных институтов здравоохранения и компании Moderna, начнется примерно 27 июля.

Клинические испытания с участием 30 тысяч человек должны показать, действительно ли вакцина достаточно сильна, что может защитить от коронавируса.

Но во вторник исследователи объявили результаты испытаний на первых 45 добровольцах, которые закатали рукава для уколов еще в марте. Оказалось, что вакцина действительно обеспечила желанное укрепление иммунной системы.

В крови этих первых добровольцев появились так называемые нейтрализующие антитела – молекулы, играющие ключевую роль в блокировании инфекции, причем их уровень был сравним с уровнем, обнаруженным у людей, переболевших COVID-19.

Результаты исследования были опубликованы в издании New England Journal of Medicine.

«Это важный кирпичик, необходимый для проведения испытаний, которые могут действительно определить, защищает ли вакцина от инфекции», – заявила руководитель исследования доктор Лайза Джексон из Исследовательского института системы здравоохранения Kaiser Permanente в Сиэтле, штат Вашингтон.

Хотя гарантировать это нельзя, правительство надеется получить результаты примерно к концу года – рекордные сроки для разработки вакцины.

Вакцина вводится в два этапа с интервалом в один месяц.

Серьезных побочных эффектов обнаружено не было, но более половины участников испытаний сообщили о гриппоподобных реакциях – усталости, головной боли, ознобе, повышении температуры и боли в месте инъекции – которые не являются редкостью и для других вакцин.

Для трех участников, получивших самую большую дозу, эти реакции были более тяжелыми, и такая доза применяться не будет.

Некоторые из этих реакций сходны с симптомами самого коронавируса, но носят временный характер, длятся около суток и возникают сразу после вакцинации, отмечают исследователи.

«Это небольшая цена за защиту от COVID», – подчеркнул доктор Уильям Шаффнер из Медицинского центра Университета Вандербильта – эксперт по вакцинам, не участвовавший в исследованиях.

Он назвал предварительные результаты «хорошим первым шагом» и выразил надежду, что заключительный этап испытаний даст ответы о безопасности и эффективности вакцины к началу следующего года.

«Это было бы здорово. Но это означает, что все должно делаться точно по графику», – предупредил он.

Предстоящие испытания с участием 30 тысяч человек станут крупнейшим в мире исследованием потенциальной вакцины от COVID-19 на данный момент.

Ученые уже получают заявки от добровольцев, желающих принять участие в этом эксперименте.